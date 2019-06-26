Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряковТАСС 13:04
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
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Происшествия
В центре Энгельса горит вещевой рынок
Обновлено в 12:41
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
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Армия и оружие
ФСВТС подтвердила победу в тендере на поставку ПЗРК «Игла-С» в Индию
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев подтвердил победу в тендере на поставку ПЗРК "Игла-С" в Индию.
Обновлено в 14:11
Единоборства
Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям
Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.
Обновлено в 14:35
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
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Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
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Общество
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Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
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Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Технологии
В YouTube появятся новые функции для поиска видео
Видеохостинг YouTube вводит изменения, которые позволят пользователям лучше контролировать ролики, которые отображаются на главной странице, сообщает «Афише Daily».
Обновлено в 15:10
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Адвокатов лидеров протестов в Ингушетии не пустили к подзащитным в СИЗО Владикавказа
Защитники лидеров протестов в Ингушетии 26 июня не смогли встретиться с подзащитными, которые находятся в СИЗО Владикавказа.
Обновлено в 11:34
Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли
Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери
Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Футбол
В «Удинезе» ожидают перехода Бекао в июле
Обновлено в 15:46
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено в 14:33
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Политика
СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58