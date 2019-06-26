МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряковТАСС 13:04

с чего всё началось

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Происшествия Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».

Общество Суд Брянска признал танец неуважением к обществу Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.

Экономика Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный» Фонд Baring Vostok заявил о новом аргументе в споре с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна, которая получила контроль над банком «Восточный» после победы в российском суде.

Транспорт За грязные номера начнут лишать водительских прав Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.

Футбол В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.

Футбол Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии «Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Политика Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.

Армия и оружие Украинская армия отступила из станицы Луганской Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирський начал отвод подразделений украинской армии с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская".

Авто Новый кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Авто В России снизились продажи LCV с пробегом За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс оказалась под капельницей Эвелина Бледанс отправилась в санаторий в Кисловодск.

Происшествия Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.

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Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Теннис Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Истбурне Россиянка Екатерина Александрова обыграла теннисистку из Латвии Елену Остапенко и вышла в финала турнира в Истбурне (Великобритания).

Политика Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии «После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ»,— сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).