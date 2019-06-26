МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряковТАСС 13:04

с чего всё началось

В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет.

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

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