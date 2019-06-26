Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряковТАСС 13:04
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
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В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет.
— Павел Климкин, украинский дипломатФАН 16:37
с чего всё началось
"К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать", — говорится в документе.Царьград15:01
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