Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряковТАСС 13:04

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
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Павел Климкин
В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно — и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России. Так не будет.
— Павел Климкин, украинский дипломатФАН 16:37
с чего всё началось
"К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать", — говорится
 в документе.
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