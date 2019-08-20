Армия и оружие

МИД России напомнил о добровольном характере передачи данных в ОДВЗЯИИзвестия 08:46

В МИД прокомментировали заявление Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия перестала отсылать данные с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний.
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с чего всё началось

В МИД РФ назвали добровольной передачу данных со станций мониторинга радиации

Операторы сообщили ОДВЗЯИ о проблемах со связью и сетью. Высокопоставленный сотрудник ОДВЗЯИ сообщил CNN, что 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино в Чукотском АО и в Залесово в Алтайском Крае.
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