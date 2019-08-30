с чего всё началось

В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны, — сообщает департамент информации и печати МИД России.

Происшествия На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

Общество Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.

Технологии Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter Личную страницу генерального директора сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси взломали хакеры.

Происшествия В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2 В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Происшествия В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.

Транспорт В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Здоровье Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Общество Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков В результате пострадали не менее 10 подростков, сообщает Mirror. Огонь был открыт после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз».

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Гаджеты Рассекречена внешность осеннего флагмана Sony Xperia 2 Ходят слухи, что она может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G.

Культура Умер петербургский художник Сергей Ковальский Сергей Ковальский являлся одним из основателей арт-центра «Пушкинская,10» и товарищества «Свободная культура».

Музыка Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна» Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи, передает РЕН ТВ.

Транспорт Участок Филевской линии метро закроют на выходные Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».

Интернет Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.

Политика Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Футбол Бистрович считает ЦСКА фаворитом в групповом этапе Лиги Европы Игрок ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы, передает "Чемпионат.com".

Общество Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.

Армия и оружие Американский военный погиб в Афганистане В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".

Наука Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Происшествия В Бийске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 23 человека В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.