Россия зеркально ответит на односторонние санкции, введенные Литвой после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

с чего всё началось

Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва примет зеркальные меры в ответ на санкции Литвы в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает РИА "Новости".

Политика Политика МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Армия и оружие Армия и оружие МИД РФ: Киев готовит провокацию в Донбассе В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на востоке страны и организовать стремительное наступление на мариупольском направлении, считают в МИД.

Политика Политика Мэй останется премьер-министром Великобритании Тереза Мэй останется лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны, в среду она смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Политика Политика Украинскую журналистку Бойко выдворят из России

Политика Политика Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал "войной" инцидент в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Политика Политика Марию Бутину навестили российские дипломаты Дипломаты навестили девушку в тюрьме.

Политика Политика США способствуют церковному расколу на Украине — МИД РФ Соединенные Штаты способствуют церковному расколу на Украине, заявила 13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Политика ДНР передала Украине еще 13 заключенных Украина получила от Донецкой Народной Республики (ДНР) 13 осужденных в качестве жеста доброй воли, заявили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

Армия и оружие Армия и оружие Полторак назвал причины введения военного положения на Украине Министр обороны Украины Степан Полторак назвал телеканалу "112 Украина" причины введения военного положения в стране.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы В министерстве транспорта США заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту не хватит более 1,8 тыс. моряков.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Политика Политика Более половины россиян считают Путина ответственным за рост цен Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни.