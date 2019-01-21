МИД России: США уже приняли решение о выходе из ДРСМДГазета.Ru 07:58

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

с чего всё началось

Мы не признаем одностороннее решение США о приостановке действия договора, считаем это действие юридически ничтожным. Мы считаем, что нужно искать развязки за переговорным столом. На это было направлено наше участие в межведомственных консультациях 15 января в Женеве.

Рябков заметил, что он почти не сомневается в этом решении США. "Видимо, внутреннее решение в Вашингтоне в пользу выхода вслед за приостановкой договора - выход, как следующий шаг, такое решение принято", - сказал Рябков.

МИД России: США уже приняли решение о выходе из ДРСМД

Происшествия Происшествия Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

Экономика Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.

Происшествия Происшествия Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево В столичном аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Футбол Футбол Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Спорт Спорт ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Технологии Технологии WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему миру WhatsApp по всему миру ограничил пересылку сообщений. Мессенджер пошел на такую меру в рамках борьбы с распространением фейков и слухов.

Авто Авто Geely назвала дату продаж обновленного кроссовера Emgrand X7 Российское представительство Geely с 26 января предложит обновленный кроссовер Emgrand X7 белорусского производства.

Общество Общество В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора 18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Авто Авто Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.

Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».

Наука Наука Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей Подводя предварительные итоги своего расследования, китайские власти заявили, что им удалось подтвердить рождение двух девочек-близнецов с отредактированными ДНК и беременность ещё одной женщины, также участвовавшей в эксперименте ученого по имени Хэ Цзянькуй.

Общество Общество Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня Концентрация кокаина в водах Темзы в районе Лондона достигла опасного уровня.

Происшествия Происшествия BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам

Технологии Технологии Uber разрабатывает беспилотные велосипеды и скутеры

Авто Авто Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии Компания Volkswagen почти завершила тесты восьмой генерации Golf. В сети уже появились фотографии автомобиля без камуфляжного покрытия.

Общество Общество Смольный заявил о расторжении контрактов с «Метростроем» Власти Петербурга расторгают контракты в "Метростроем".

Политика Политика Захарова отреагировала на пост Чубайса о причинах бедности россиян Официальный представитель МИД России Мария Захарова продолжила полемику с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом по поводу его высказывания о бедности россиян.

Авто Авто Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому» "Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

Кино Кино Трампа номинировали на «Золотую малину» Президент США Дональд Трамп был номинирован на антипремию "Золотая малина" в номинации "Худший актер".

Политика Политика Новак назвал условие нового контракта на транзит газа через Украину Третья сторона переговоров - Еврокомиссия в лице комиссара по энергосоюзу Мароша Шефчовича - заявила, что не беспокоится о поставках российского газа в Европу текущей зимой.

Гаджеты Гаджеты Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Общество Общество Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий подтвердил, что городские власти действительно выделили на пособие многодетной семье 47,5 рублей.

Теннис Теннис Медведев проиграл Джоковичу в четвертом круге Australian Open Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в четвертом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).

Транспорт Транспорт Объем ремонта искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз Объем ремонта искусственных сооружений в Москве за последние несколько лет увеличился в 10 раз.

Гаджеты Гаджеты Apple возобновил продажи iPhone SE Компания Apple возобновила продажи бюджетного смартфона iPhone SE.

Общество Общество Россияне увидят «кровавую Луну» в ходе полного затмения Луна в ходе полного затмения 21 января пройдет на близком расстоянии к Земле и окрасится в красный цвет, сообщили в Московском планетарии.

Интернет Интернет Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта молитв «Кликни и молись» Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта и приложений для молитв «Кликни и молись».

Происшествия Происшествия 126 человек погибли в Афганистане при атаке талибов на военную базу