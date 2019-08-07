Политика

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублейИнтерфакс вчера в 23:03

В министерстве добавили, что размер задолженности перед СНГ и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ. "На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей", - пояснили в российском МИДе.
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с чего всё началось

Пас расплаты: Киев задолжал СНГ свыше 300 млн рублей

Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Киевские власти перестали выплачивать взносы еще в 2014 году, и в случае их возвращения в работу объединения порядок погашения суммы пока не определен. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.
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