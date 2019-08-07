Политика
МИД заявил о задолженности Киева перед СНГРИА Новости вчера в 20:11
Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет. В МИД добавили, что это государство де-юре остается полноценным участником Содружества, в частности, его регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.
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с чего всё началось
Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Киевские власти перестали выплачивать взносы еще в 2014 году, и в случае их возвращения в работу объединения порядок погашения суммы пока не определен. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.Известиявчера в 17:02
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