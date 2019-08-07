Политика

МИД заявил о задолженности Киева перед СНГРИА Новости вчера в 20:11

Отмечается также, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет. В МИД добавили, что это государство де-юре остается полноценным участником Содружества, в частности, его регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.
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с чего всё началось

Пас расплаты: Киев задолжал СНГ свыше 300 млн рублей

Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Киевские власти перестали выплачивать взносы еще в 2014 году, и в случае их возвращения в работу объединения порядок погашения суммы пока не определен. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.
Известиявчера в 17:02

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СМИ назвали сумму долга Украины перед СНГ

Газета.Ruвчера в 19:54

МИД России назвал сумму задолженности Украины перед СНГ

РБКвчера в 21:59

МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ

РИА Новостивчера в 20:11

Выяснилось, сколько должна Украина

URA.Ruвчера в 22:23

Сотни миллионов: стала известна сумма долга Украины перед СНГ

РЕН ТВвчера в 19:46

Названа сумма долга Украины перед СНГ

Lenta.ruвчера в 19:31

Названа сумма долга Украины перед СНГ

Известиявчера в 19:19
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Обновлено вчера в 16:22
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

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Обновлено вчера в 20:24
Экономика

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По расчётам «Высшей школы экономики», санкции замедлили рост ВВП в 2014 году на 0,5 процентного пункта, а в 2015-2016 годах на рост экономики больше повлияло падение мировых цен на нефть и введение бюджетного правила.
Обновлено вчера в 03:40
Общество

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Происшествия

В аэропорту Черногории повредили российский Boeing

Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват (Черногория), говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

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Происшествия

На территории села в Ингушетии введен режим КТО

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Путин подписал закон о возвращении «дачной амнистии»

В соответствии с законом, который приняла ГД, и вчера, 3 августа, подписал президент РФ Владимир Путин, восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года возможность в упрощенном порядке оформить право собственности на дачный домик.
Обновлено 04 августа в 13:01
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Марнер предложил «Торонто» подписать «контракт-мост» на $ 30 млн

Как информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джеймс Миртл, «Торонто» предложено подписать «контракт-мост» с годовой зарплатой в $ 10 млн.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

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Обновлено вчера в 19:17
Космос

Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17

С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
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Не огорчайтесь: есть сладости можно даже на диете.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено вчера в 16:24
Культура

Уральский медиаменеджер претендует на пост руководителя в МТС

Медиаменеджер из Екатеринбурга, экс-директор телеканала ТНТ Игорь Мишин может возглавить новое подразделение сотового оператора МТС.
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Глава селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул команду

Глава селекционной службы «Спартака» Александр Аверьянов покинул команду.
Обновлено вчера в 17:58
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Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
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Общество

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В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле

По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
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Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста

Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
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Общество

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
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Политика

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Работодатели рассказали, что привлекает их внимание на собеседовании

Большинство работодателей в первую очередь привлекает внимание внешний вид кандидата, затем его пунктуальность и только потом соответствие соискателя реальным требованиям.
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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

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Кино

Marvel планирует снять сериал о новой супергероине

Marvel планирует снять сериал про абсолютно новую героиню. Представители студии уже начали вести переговоры с телеканалом АВС.
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Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Саратовым.
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Зеленский после гибели боевиков ВСУ обратился к «нормандской четверке»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
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