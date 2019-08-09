Политика
МИД РФ: включение Курил в состав Японии на картах не на пользу ТокиоКоммерсантъ 10:46
Обозначение Японией четырех островов Южных Курил в качестве собственных территорий на сайте летних Олимпийских игр 2020 года неправомочно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международный олимпийский комитет (МОК) также обсудит эту ситуацию с оргкомитетом Олимпиады-2020.
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с чего всё началось
Ранее на сайте Олимпиады 2020 года появилась карта Японии, на которой острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды указаны как часть провинции Хоккайдо.Известия09:59
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
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