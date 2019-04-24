Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаленияТАСС вчера в 10:59
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире.
— Сергей Рябков, российский дипломатКомсомольская правда вчера в 17:44
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Российский МИД выразил сожаление в связи с высказыванием посла США в Москве Джона Хантсмана
Эхо Москвывчера в 15:30
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