Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаленияТАСС 10:59
Ранее глава американского диппредставительства в Москве при осмотре авианосца Abraham Lincoln заявил, что "каждый авианосец, функционирующий в Средиземном море, представляет собой 100 тыс. т международной дипломатии".
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Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире.
— Сергей Рябков, российский дипломатКомсомольская правда 17:44
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Политика
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Происшествия
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В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
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Политика
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Власти США в ночь на четверг могут попытаться силой занять посольство Венесуэлы в Вашингтоне, сообщили РИА Новости активисты ряда общественных организаций, которые охраняют здание дипмиссии.
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Экономика
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Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
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В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
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Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Происшествия
Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак на похоронах жертв
Террористы, устроившие взрывы на Шри-Ланке, планировали вторую серию атак на острове.
Обновлено в 09:00
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Авто
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По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
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Политика
Путин заявил о попытках Запада навязать свои ценности другим странам
Президент России Владимир Путин в интервью изданию «Жэньминь Жибао» отметил, что некоторые страны Запада ради достижения единоличного глобального лидерства стремятся силой навязать свои ценности другим странам.
Обновлено в 18:55
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Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:26
Происшествия
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Власти заверили, что местным жителям ничего не угрожает Грузовой поезд, перевозивший цистерны с опасными веществами, сошел с рельсов в канадской провинции Квебек, сообщает CBC.
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Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
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Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
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Обновлено в 05:55
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
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Обновлено вчера в 23:00
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Джонни Депп собирается жениться на русской танцовщице
Длительные затяжные судебные разбирательства голливудского актера Джонни Деппа со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд немало выматывают звезду фильма «Пираты Карибского моря».
Обновлено в 17:13
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Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»
Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
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Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 18:04