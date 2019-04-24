Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаленияТАСС 10:59
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Голикова рассказала о предстоящей всероссийской диспансеризации
Список медорганизаций, где можно пройти профосмотры, опубликуют на сайтах Минздрава Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к всероссийской диспансеризации, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:09
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Тата Карапетян отметила 30-летний юбилей молитвой после расставания с Булатовым
Обновлено в 15:28
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Футбол
Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 08:52
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление
Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Технологии
Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ
На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Собчак довела Бузову до припадка
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
Обновлено в 14:30
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
США разработали концепцию "достартового перехвата" межконтинентальных баллистических ракет, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:05
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Футбол
Курский «Авангард» проиграл ФК «Чертаново»
Обновлено в 14:52
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17