Политика
На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.
Российская газета06:56
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Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 06:28
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