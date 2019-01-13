Политика

МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
BFM.ru
12:57

МИД России прокомментировал планы японских дипломатов провести закрытый брифинг после переговоров министров иностранных дел России и Японии. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и японского коллеги Таро Коно пройдет в понедельник в Москве. Ожидается, что министры обсудят проблему мирного договора.
BFM.ru12:57
Мария Захарова
С одной стороны — информационное нагнетание ситуации перед переговорами, создание очень нервозной атмосферы и в Японии, и в целом по этой повестке, а с другой стороны — отсутствие желания выйти к прессе по итогам переговоров и рассказать, чем они завершились.
— Мария Захарова, российский дипломатТелеканал 360° 09:08

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