Политика
МИД РФ требует обеспечить безопасность российских журналистов в ГрузииSputnik Грузия 17:51
"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - говорится в сообщении ведомства.
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«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — указано в сообщении.RT на русском11:37
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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