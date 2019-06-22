Политика

МИД РФ требует обеспечить безопасность российских журналистов в ГрузииSputnik Грузия 17:51

"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - говорится в сообщении ведомства.
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«Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — указано в сообщении
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