Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за ВенесуэлыREGNUM вчера в 12:59
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — сказала Захарова. По ее словам, власти РФ уже «сбились со счета», фиксируя введенные против Москвы по разным поводам санкции со стороны США.
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Попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru вчера в 14:18
с чего всё началось
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», – подчеркивается в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.Аргументы и Фактывчера в 13:48
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Захарова: домыслы США о военных операциях России в Венесуэле безосновательны
Московский Комсомолецвчера в 12:19
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