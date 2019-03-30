МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за ВенесуэлыREGNUM 12:59

с чего всё началось

Попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание.

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — сказала Захарова. По ее словам, власти РФ уже «сбились со счета», фиксируя введенные против Москвы по разным поводам санкции со стороны США.

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