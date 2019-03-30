Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за ВенесуэлыREGNUM 12:59
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — сказала Захарова. По ее словам, власти РФ уже «сбились со счета», фиксируя введенные против Москвы по разным поводам санкции со стороны США.
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Попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 14:18
с чего всё началось
Захарова отметила, что своими заявлениями по поводу свержения Мадуро Вашингтон не только подставил своих союзников в Западной Европе и Латинской Америке, вслед за Америкой признавших лидера оппозиции Хуана Гуаидо "временным президентом", лишив себя дипломатического маневра.Народные новости13:14
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Захарова: домыслы США о военных операциях России в Венесуэле безосновательны
Московский Комсомолец12:19
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