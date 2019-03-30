Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за ВенесуэлыREGNUM 12:59
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — сказала Захарова. По ее словам, власти РФ уже «сбились со счета», фиксируя введенные против Москвы по разным поводам санкции со стороны США.
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Захарова назвала «нелепыми» угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы
Комсомольская правда12:54
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