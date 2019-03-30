Политика

МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за ВенесуэлыREGNUM 12:59

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — сказала Захарова. По ее словам, власти РФ уже «сбились со счета», фиксируя введенные против Москвы по разным поводам санкции со стороны США.
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Захарова назвала «нелепыми» угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы

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РИА Новости11:59

Захарова: США не запугают РФ санкциями за помощь Венесуэле

News.ru12:10

В МИД РФ назвали причину «американской нервозности» в отношении Венесуэлы

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В Грузии простились с народным артистом республики, актером кино и театра Нодаром Мгалоблишвили. Он умер 26 марта на 88-м году жизни.
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В российском городе погибла замученная синяя собака

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Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
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«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено в 12:27
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Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
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Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

В ответ на действия манифестантов полиция применила слезоточивый газ.
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«Зенит» победил «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Петербургский "Зенит" обыграл белорусский клуб "Цмоки-Минск" в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
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Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
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Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
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Происшествия

Три села заблокированы после схода лавины в Дагестане

Снежная лавина сошла на автодорогу в Тляратинском районе, заблокировав три населенных пункта.
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Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
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YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
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Кузьменко вернулся в состав СКА на второй матч серии против ЦСКА

Обновлено в 08:21
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Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
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Эрдоган пообещал решить проблему в Сирии после выборов

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал устранить кризисную ситуацию в Сирии после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта.
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Квяту по ошибке поставили в Бахрейне старый комплект шин

Механики по ошибке поставили старый комплект шин на болид российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята во время квалификации Гран-при Бахрейна.
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«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби

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Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

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Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
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В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Обновлено в 11:27
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Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана

В Афганистане боевики радикального движения «Талибан»* атаковали кортеж первого вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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