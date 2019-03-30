Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за ВенесуэлыREGNUM 12:59
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — сказала Захарова. По ее словам, власти РФ уже «сбились со счета», фиксируя введенные против Москвы по разным поводам санкции со стороны США.
Читать в источнике
Оценить71
Попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание.
— Мария Захарова, российский дипломатГазета.Ru 14:18
с чего всё началось
Захарова отметила, что своими заявлениями по поводу свержения Мадуро Вашингтон не только подставил своих союзников в Западной Европе и Латинской Америке, вслед за Америкой признавших лидера оппозиции Хуана Гуаидо "временным президентом", лишив себя дипломатического маневра.Народные новости13:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова: домыслы США о военных операциях России в Венесуэле безосновательны
Московский Комсомолец12:19
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Обновлено в 14:32
Наука
Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Петербурге угнали автомобиль полковника МВД
Обновлено в 16:34
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Технологии
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
США возвращаются к стратегии переброски военных времен холодной войны
Министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение вернуться к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, которую американцы отрабатывали во времена холодной войны.
Обновлено в 13:43
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Авто
FCA выпустит лимитированную версию пикапа Jeep Gladiator
Представители концерна FCA наконец поделились последней информацией о новом Jeep Gladiator, прежде чем ожидаемый пикап поступит в продажу.
Обновлено в 02:53
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице
Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 20:52
Экономика
ВС РФ подтвердил отказ судов освободить Кехмана от расчетов с кредиторами
Верховный суд (ВС) России отказал бывшему гендиректору группы компаний JFC Владимиру Кехману в пересмотре решений судов трех инстанций, которые после завершения дела о личном банкротстве не освободили его от обязательств перед кредиторами, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Обновлено в 14:14
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Космос
Ученые заметили «грибы» и «лишайник» на Марсе
Обновлено 28 марта в 04:49
Происшествия
Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе
В Одессе машина не справилась с управлением и сбила на тротуаре трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину.
Обновлено в 11:32
Политика
Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено в 19:29
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Французский эксперт рассказал об успехе России в Сирии
Россия одержала победу в Сирии благодаря качественно проработанной стратегии и новаторским инструментам ведения войны.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix, порядка 47% зрителей пожаловались на проблемы с просмотром потокового видео.
Обновлено в 19:42
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России
Названы самые популярные автомашины в кузовах хэтчбек и лифтбек в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 15:23
Игры
Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре
Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено в 14:00