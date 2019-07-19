Политика
МИД РФ рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по MH17ФАН 07:42
Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.РИА Новости07:45
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Политика
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Политика
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Политика
Верховный суд России восстановил КПРФ на выборах в парламент КЧР
Верховный суд России восстановил КПРФ на выборах в Народное Собрание Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:53
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
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Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
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Интернет
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Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
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Гвардиола не уверен, что руководство «Манчестер Сити» даст ему денег на покупку центрального защитника
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Обновлено в 11:10
Футбол
Леонид Слуцкий обозначил планы на сезон в Голландии
В Голландии большинство команд атакуют лучше чем обороняются.
Обновлено в 09:11
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
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Происшествия
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Сборная России по пляжному футболу выиграла у команды Германии на старте европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2019 года.
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Недвижимость
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Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
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Футбол
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Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
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Космос
Ученые УрФУ готовы присоединиться к исследованию грунта с астероида Рюгу
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) готовы присоединиться к исследованию грунта с находящегося в 280 млн км от Земли астероида Рюгу, образец породы с которого взял японский зонд "Хаябуса-2", сообщил ТАСС в пятницу профессор университета Виктор Гроховский.
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Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
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Кино
В Сети появился трейлер фильма по мюзиклу «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма по мюзиклу "Кошки" (Cats) Эндрю Ллойда Уэббера.
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