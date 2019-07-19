МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

с чего всё началось

Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

МИД РФ рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по MH17

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