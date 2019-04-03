Армия и оружие
МИД РФ рассказал о возможном ответе на действия НАТО в Черном мореТелеканал 360° 09:12
Ранее стало известно, что корабли НАТО 1 апреля прибыли в порт Одессы. Также представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что альянс введет в Черное море корабли, чтобы сопровождать украинские суда во время прохода Керченского пролива.
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В МИД России заявили, что готовы ответить на усиление присутствия НАТО в Черном море
Народные новости07:09
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