В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном мореГазета.Ru 06:55

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Россия не исключает возможности введения военно-технических мер.

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

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