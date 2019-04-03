Армия и оружие

МИД: Россия не отдаст Чёрное море кораблям НАТОЯнтарный Край 07:30

Россия однозначно примет ответные меры на действия НАТО в Чёрном море. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, намерения военно-политического альянса помочь Украине проводить корабли через Керченский является ни чем иным, как провокацией.
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Александр Грушко
Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками.
— Александр Грушко, российский дипломатИнтерфакс 05:51
с чего всё началось

В МИД РФ заявили о готовности к ответу на усиление присутствия НАТО в Черном море

НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, заявила журналистам представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.
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RT на русском06:20

«Бессмысленны с военной точки зрения»: Грушко об усилении активности НАТО в Чёрном море

Царьград06:17

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

Газета.Ru06:55

В МИД РФ заявили о готовности к ответу на усиление присутствия НАТО в Черном море

Интерфакс05:51
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.
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