МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООНИнтерфакс 08:22

с чего всё началось

В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.

МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН

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