Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТОВести.Ru вчера в 07:36

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году. По мнению внешнеполитического ведомства, это навсегда останется пятном на репутации НАТО, и его не смоет усиленное втягивание стран региона в состав альянса. При этом косовская проблема не была решена.
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Под бомбами

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Чижов назвал грубейшим нарушением международного права бомбежки Югославии

ФАН03:20

Создатель dirty.ru и «Лепры» Йован Савович о бомбардировке Белграда 20 лет назад

Life.ru03:01

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Экс-глава МИД Югославии объяснил, почему нельзя было избежать агрессии НАТО

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ТАССвчера в 11:07

МИД назвал бомбардировки Югославии «пятном позора» на репутации НАТО

РБКвчера в 07:59
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Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в своём «инстаграме» поблагодарил команду за великолепный сезон.
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Россию признали энергетической сверхдержавой

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
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Общество

Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае

Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
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В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
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Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено вчера в 01:38
Наука

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения.
Обновлено вчера в 03:10
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Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 14:09
Спорт

Мозер решила закончить с работой тренера

Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.
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Кино

Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»

Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Политика

Астану переименовали в Нур-Султан

Как сообщает Интерфакс, в субботу, 23 марта новый глава государства Касым-Жомрат Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым Астана теперь будет носить название Нур-Султан.
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Происшествия

Пьяная женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку в Уфе

В Уфе сняли на видео, как автомобиль «Рено» протаранил детскую площадку. Инцидент произошел на днях на улице Баргузинской.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Фотофакт: Россия собралась строить военную базу в Венесуэле

Обновлено в 03:40
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
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В ЦОДД призвали столичных водителей быть осторожнее из-за непогоды

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Панин пояснил свои слова о ненависти к России

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Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

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Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
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Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
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Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

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Армия и оружие

Израиль нанес удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

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Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену

"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
Обновлено вчера в 01:00
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Биологическое оружие. Туберкулез становится все опаснее для жителей ульяновского региона

В Ульяновской области эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается более напряженной, чем в целом по стране.
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Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России

Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
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В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
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По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
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