Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТОВести.Ru вчера в 07:36
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году. По мнению внешнеполитического ведомства, это навсегда останется пятном на репутации НАТО, и его не смоет усиленное втягивание стран региона в состав альянса. При этом косовская проблема не была решена.
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Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
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Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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Спорт
Мозер решила закончить с работой тренера
Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.
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Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
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Политика
Астану переименовали в Нур-Султан
Как сообщает Интерфакс, в субботу, 23 марта новый глава государства Касым-Жомрат Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым Астана теперь будет носить название Нур-Султан.
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия
Пьяная женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку в Уфе
В Уфе сняли на видео, как автомобиль «Рено» протаранил детскую площадку. Инцидент произошел на днях на улице Баргузинской.
Обновлено в 03:37
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
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Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Израиль нанес удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа
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Политика
Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену
"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
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В Ульяновской области эпидемиологическая ситуация по туберкулезу остается более напряженной, чем в целом по стране.
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Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России
Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
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Общество
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В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
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По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
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