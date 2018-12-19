Политика

МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
Российская газета
вчера в 17:42

В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Документ призывает Россию и США продолжить консультации по вопросу о соблюдении обязательств по Договору РСМД.
Российская газетавчера в 17:42
Сергей Рябков
Демонстрация ракеты американцам явилась бы проявлением с нашей стороны повышенной транспарентности — за рамками Договора. На данном этапе у нас не сложилось ощущение, что такой шаг был бы оправдан как с политической, так и с технической точек зрения.
— Сергей Рябков, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 15:01
с чего всё началось

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности Прошло уже более двух недель с того момента, как госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД).
Коммерсантъвчера в 14:01

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Вести.UZ01:37
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
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Песков назвал центральные темы пресс-конференции Путина

Экономика, международная обстановка и региональные проблемы станут центральными темами большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
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