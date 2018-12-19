Политика
В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетам
В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетамКоммерсантъвчера в 14:06
Если Москва не уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор, США выйдут из этого двустороннего соглашения, являющегося одним из столпов системы контроля над вооружениями.
Коммерсантъвчера в 14:06
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Демонстрация ракеты американцам явилась бы проявлением с нашей стороны повышенной транспарентности — за рамками Договора. На данном этапе у нас не сложилось ощущение, что такой шаг был бы оправдан как с политической, так и с технической точек зрения.
— Сергей Рябков, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 15:01
с чего всё началось
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности Прошло уже более двух недель с того момента, как госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД).Коммерсантъвчера в 14:01
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