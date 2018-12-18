Политика
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетамРоссийская газета17:42
В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Документ призывает Россию и США продолжить консультации по вопросу о соблюдении обязательств по Договору РСМД.
Российская газета17:42
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Необходимо понимать, что реально приостанавливать в реализации Договора о РСМД нечего, так как ликвидационные и верификационные процедуры завершились еще в 2000 году. По большому счету, договор можно лишь откровенно нарушить производством и развертыванием запрещенных классов ракетных систем.
— Сергей Рябков, российский дипломатКомсомольская правда 15:22
с чего всё началось
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков об американском ультиматуме по ракетам средней и меньшей дальности Прошло уже более двух недель с того момента, как госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России 60-дневный ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД).Коммерсантъ14:01
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