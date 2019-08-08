Политика
МИД РФ прокомментировал события в КиргизииМосква 24 03:15
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну. Ранее посольство РФ в Киргизии сообщило, что работает в обычном режиме, угрозы безопасности для россиян нет.
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Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 03:41
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Обновлено в 09:27
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Игры
Trine 4: The Nightmare Prince выйдет 8 октября
Обновлено в 09:22
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:51
Наука
Оптимизм связали с хорошим качеством сна
В результате оказалось, что у оптимистов в течение всего времени исследования шансы оказаться в группе, участники которой сообщали о хорошем качестве сна были на 31 процент выше (p<0.05), чем у более пессимистичных участников.
Обновлено в 08:23
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшейся машины
В салоне перевернувшейся машины оказались в беспомощном положении ребенок и пожилая женщина.
Обновлено в 07:25
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Кино
Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
Насилие на экране никак не связано с насилием в жизни, считает американский режиссер Квентин Тарантино.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Общество
За чертой бедности в России живут четверть детей
По итогам исследования 26% детей, возрастом до 18 лет, живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума на человека.
Обновлено в 04:10
Транспорт
ГИБДД начала кампанию по борьбе с превышением скорости на 19 км в час
В ходе общественной кампании сотрудники ГИБДД России совместно с представителями экспертного центра "Движение без опасности" всеми доступными способами попробуют донести до автолюбителей мысль о том, что скорость не стоит превышать даже в пределах нештрафуемого порога.
Обновлено в 07:29
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Транспорт
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект об агрегаторах такси
Более трех сотен поправок было включено в законопроект об агрегаторах такси, некоторые из них подразумевают излишнее регулирование отрасли, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").
Обновлено в 08:54
Космос
Анатомию космической Чайки изучает телескоп
Основными компонентами Чайки являются три больших облака газа, наиболее отличительными из которых являются Sharpless 2-296, образующие крылья.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Пакистан наказал Индию запретом индийских фильмов
Руководство Пакистана запретило показ индийских фильмов из-за обострения ситуации в Кашмире.
Обновлено в 08:48
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в матче Кубка президента Казахстана
Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче предсезонного турнира Кубок президента Казахстана.
Обновлено в 07:32
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.
Обновлено в 09:50
Здоровье
Медики назвали полезные свойства баклажанов
Врачи рассказали о полезных для организма свойствах баклажанов. Эксперты отметили низкую калорийность продукта, что важно для похудения.
Обновлено в 05:50
Футбол
Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен
Обновлено в 08:39
Авто
Назвали самые незащищенные от угона автомобили
Обновлено в 04:48