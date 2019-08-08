Политика

МИД РФ прокомментировал события в КиргизииМосква 24 03:15

Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну. Ранее посольство РФ в Киргизии сообщило, что работает в обычном режиме, угрозы безопасности для россиян нет.
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