Политика

МИД РФ прокомментировал смену посла в БелоруссииРидус 02:50

«Надо с оптимизмом смотреть на будущие отношения между Россией и Белоруссией», - заключил Карасин. 30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии, назначив вместо него Дмитрия Мезенцева. Бабич стал послом в Белоруссии в августе 2018 года.
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В МИДе не увидели признаков кризиса в смене посла в Белоруссии

РБК02:15

В российском МИДе назвали смену посла в Белоруссии нормальной дипломатической практикой

Эхо Москвы06:02

МИД РФ: смена посла в Белоруссии не означает кризис в отношениях

Коммерсантъ03:00

В МИД прокомментировали смену посла в Минске

РИА Новости02:53

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Белоруссии

Газета.Ru05:20

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

ТАСС01:24

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

RT на русском01:18
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Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Культура

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Пострадавшую в ДТП певицу MaкSим доставили в Москву на частном самолете

Певицу МакSим (Марину Абросимову) доставили в московскую клинику на частном самолете.
Обновлено в 08:38
Общество

В Киеве в акции «Бессмертный полк» примут участие 5 тысяч человек

Обновлено в 07:59
Происшествия

Под Тверью пропал 11-летний мальчик

Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 11-летнего мальчика.
Обновлено в 07:53
Наука

Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой

Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Финансы

Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок

Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны

В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Кино

Нонна Гришаева готовит моноспектакль про Гурченко

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Хоккей

Кучеров: «Уже отошел от сезона в НХЛ. Все мысли о сборной»

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сообщил, что абстрагировался от раннего вылета клуба на стадии плей-офф НХЛ и готов принести максимальную пользу сборной России на чемпионате мира.
Обновлено в 05:36
Политика

В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 05:22
Футбол

«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Енисей" дома одолел "Анжи", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:13
Происшествия

85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей

Обновлено в 06:03
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

Названа возможная дата инаугурации Зеленского

В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске

Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Культура

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

Новая серия мультфильма "Простоквашино" "Доброе молоко", в которой почтальон Печкин становится добрым, стала доступна в пятницу на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщила пресс-служба киностудии.
Обновлено в 03:42
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика

В посольстве России заявили о вбросах Лондона по инциденту в Солсбери

В посольстве России в Великобритании заявили, что британские спецслужбы вбрасывали в публичное пространство многочисленные версии инцидента в Солсбери.
Обновлено в 08:12
Музыка

Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест

Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
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Дмитрий Фёдорович Мезенцев
Российский дипломат
Российский государственный деятель и дипломат. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 года по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 года по по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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