МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашениюРБК 12:12

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки.

МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашению

Происшествия Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Экономика HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.

Футбол «Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Общество Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.

Политика В Киеве началось шествие Бессмертного полка В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Происшествия В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.

Политика Трюдо обсудил с Трампом освобождение задержанных в Китае канадцев Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом отношения с Китаем, в том числе вопрос о двух задержанных в этой стране канадских гражданах.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Политика Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.

Баскетбол Дюрант не сыграет в шестом матче серии с «Хьюстоном» «Голден Стэйт» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 11 мая в Хьюстоне.

Гаджеты Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300 Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.

Игры Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint» Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.

Культура Скончался народный артист СССР Ариф Меликов ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.

Общество За знаковый проект в центре Петербурга началась борьба 3S Development представила РБК Петербург свою концепцию развития территории оранжерейного комплекса теплиц Таврического сада, созданную для ООО «Тандем-Истейт».

Общество Кот съел осу и покорил пользователей Сети "Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.

Происшествия Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.