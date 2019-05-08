Политика

МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашениюРБК 12:12

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки.
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МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашению

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