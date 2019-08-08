Факт публикации 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter подробной информации о местах и времени сбора, а также маршрута несанкционированной акции в Москве - пример явной агитации.

с чего всё началось

Явную агитацию представляет собой опубликованная 2 августа на странице Управления по консульским вопросам Госдепа США в Twitter подробная информация о несанкционированной акции в Москве.

МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве

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