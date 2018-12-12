Армия и оружие
МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе
МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в ДонбассеREGNUM03:54
Украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе. Об этом 13 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
REGNUM03:54
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По замыслу киевских стратегов, резкое обострение на Донбассе нужно Порошенко как воздух, чтобы остановить неуклонно снижающиеся рейтинги накануне выборов. Резкое обострение на Донбассе также даст ему повод для продления военного положения и отмены президентских выборов.
— Мария Захарова, российский дипломатSM News 03:11
с чего всё началось
Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Интерфакс03:09
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