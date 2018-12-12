Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

с чего всё началось

По замыслу киевских стратегов, резкое обострение на Донбассе нужно Порошенко как воздух, чтобы остановить неуклонно снижающиеся рейтинги накануне выборов. Резкое обострение на Донбассе также даст ему повод для продления военного положения и отмены президентских выборов.

Украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе. Об этом 13 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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