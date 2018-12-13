Армия и оружие
МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе
МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в ДонбассеREGNUM03:54
Украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе. Об этом 13 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
REGNUM03:54
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Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 09:07
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