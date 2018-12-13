Армия и оружие

МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе
REGNUM
03:54

Украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе. Об этом 13 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
REGNUM03:54
Мария Захарова
Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, с тем чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении.
— Мария Захарова, российский дипломатНТВ 09:07

Подробнее о событии

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Газета.Ru12:35

МИД России предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе

РИА Новости09:03

МИД России предупредил о готовящейся провокации ВСУ в Донбассе

RT на русском07:46

МИД РФ: Украина готовится к наступлению на Донбасс и Крым

Коммерсантъ03:42

Захарова: ВСУ приготовились к наступлению в Донбассе с выходом к российской границе

Телеканал 360°03:17

Захарова: Киев готовит провокацию в Донбассе на мариупольском направлении

ТАСС03:14

МИД РФ заявил о готовящемся Киевом наступлении в Донбассе с выходом к границам России

Интерфакс03:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие

Первый ударный беспилотник-перехватчик создан в России

В России разработан первый малый ударный БПЛА «Карнивор», который может использовать фугасные бомбы и перехватывать другие беспилотники.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Пентагон назвал неприемлемыми военные действия Турции в Сирии

Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

Минобороны показало видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Министерство обороны России опубликовало видео полетов российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника

Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Украина накрыла Донбасс ракетами С-300

При маневрах украинцы использовали не что-нибудь, а комплексы С-300. Учения инициировал командующий ООС Сергей Наев.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы

В министерстве транспорта Соединенных Штатов сообщили, что в случае военной угрозы американскому резервному флоту будет не хватать свыше 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Российский спецназ получил автомат, который NI назвал «супероружием»

Российские силовики уже начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12, которые американские СМИ назвали "супероружием".
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Министр обороны Украины: Российские «Искандеры» нацелены на Киев

Россия передислоцировала "Искандеры" ближе к украинской границе и теперь в радиус их поражения входит Киев, что является реальной угрозой.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Эксперт назвал победителя в бою между Су-57 и F-35

Российский истребитель Су-57 выиграет в воздушном бою у американского истребителя F-35.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

В здании администрации под Дамаском нашли склад оружия террористов

Обновлено в 05:29
Армия и оружие

В США испугались российской «Мертвой руки»

Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») мог стать еще более смертоносным, пишет The National Interest.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Опубликовано видео допроса боевика «Хайят Тахрир аш-Шам»

Специальный корреспондент ФАН стал свидетелем допроса задержанного в Сирии боевика «Хайят Тахрир аш-Шам»*, группировки, считающейся одной из самых радикальных в зоне деэскалации «Идлиб».
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

В новую авиабригаду на Урале поступили первые «Крокодилы»

Серийный выпуск ударного вертолета Ми-24 "Крокодил" начался в 1971 году. Модификация Ми-24П появилась через десять лет.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

Новому отряду «Юнармии» в Воронеже присвоено имя почетного земляка старшего лейтенанта Владимира Янсона

Новый отряд удостоен почетного наименования защитников воронежского неба «имени Владимира Янсона» за особые заслуги в поддержании военно-патриотического воспитания в районе, а также за образцовое подержание порядка на территории памятника славы героям, павшим в боях Великой Отечественной войны в поселке Гремячье.
Обновлено в 08:51
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное