Политика

МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на УкраинеФАН вчера в 11:53

Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине. Таким образом внешнеполитическое ведомство ответило на просьбу журналистов прокомментировать состоявшийся в соседней стране первый тур президентских выборов.
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МИД России пошутил над украинскими выборами

Телеканал 360°вчера в 12:54

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

Известиявчера в 12:21

Все ясно: МИД РФ выпустил прогноз погоды на Украине

Вести.Ruвчера в 11:20

МИД опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

РИА Новостивчера в 11:28

МИД РФ опубликовал шуточное экстренное заявление о ситуации на Украине

Комсомольская правдавчера в 11:24

МИД России прокомментировал выборы на Украине

ТАССвчера в 11:20

МИД РФ шуткой про погоду прокомментировал выборы на Украине

Московский Комсомолецвчера в 11:33
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 31 марта в 18:10
Происшествия

Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки

Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Политика

В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева

Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие

National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»

Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Губернатор Валерий Радаев празднует день рождения

Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев празднует день рождения.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Суд над организаторами теракта в метро начался в Петербурге

Московский окружной военный суд на выездном заседании в помещении Ленинградского окружного военного суда на Кирочной улице Санкт-Петербурга во вторник, 2 апреля 2019 года, начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении террористического акта в Петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:33
Общество

Для туристов в России подготовили новый налог

Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).
Обновлено в 02:32
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше

НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 08:22
Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Происшествия

После погрома в редакции уральского «Коммерсанта» возбуждено дело

В отношении жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении погрома в уральской редакции газеты «Коммерсант», возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Обновлено в 02:55
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