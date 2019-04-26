Политика

МИД РФ пообещал ответить на санкции против премьера ЧечниПолитическая Экспертиза 05:50

Решение ведомства было названо «враждебным», и Министерство иностранных дел собирается ответит на введенные против россиянина ограничения. Напомним, Соединенные Штаты запретили въезд председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге.
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