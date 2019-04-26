Политика
МИД РФ пообещал ответить на санкции против премьера ЧечниПолитическая Экспертиза 05:50
Решение ведомства было названо «враждебным», и Министерство иностранных дел собирается ответит на введенные против россиянина ограничения. Напомним, Соединенные Штаты запретили въезд председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге.
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Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Обновлено в 04:22
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Футбол
Роналду опубликовал милое фото с дочками
Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ
ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Обновлено в 08:05
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Политика
В США назвали страну, представляющую угрозу в сфере сбора разведданных
Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что наибольшую угрозу для США в сфере сбора разведданных представляет Китай.
Обновлено в 09:23
Политика
СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»
В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания
В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Хоккей
ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Виннипега» Киселевичу
Московский ЦСКА проявляет интерес к хоккеисту "Виннипега" Богдану Киселевичу, заявил президент московского клуба Игорь Есмантович.
Обновлено в 09:02
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Наука
Скорость ветра и волны в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Спутники ведут наблюдение уже 33 года и анализ данных показал, что скорость ветра и волны в Мировом океане увеличиваются с каждым годом.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика
Медведев пообещал упростить выдачу гражданства иностранным выпускникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал упростить выдачу российского гражданства иностранным выпускникам отечественных вузов.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина
Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Экономика
Изменения в новую редакцию Налогового кодекса озвучат до 24 мая
Как ранее сообщала "РГ", Министерство финансов хочет включить в Налоговый кодекс сразу пять квазиналоговых платежей.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеров
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Следователи в Ставрополе приняли к производству уголовное дело по факту проживания двух малолетних детей в антисанитарных условиях, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО
Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:21
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
Политика
В Раде требуют раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 08:58