МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера ЧечниКоммерсантъ 03:54

Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.

МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни

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