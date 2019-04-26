Политика
МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера ЧечниКоммерсантъ 03:54
Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
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Путешествия
Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды
В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Футбол
Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели
Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 07:46
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину.
Обновлено в 08:09
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы
Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
В МИД заявили о возможности незатратного ответа России на активность НАТО
У России есть возможности «эффективно, но незатратно» ответить на военную активность НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве
Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:49
Энергетика
В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»
Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Авто
В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Футбол
«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»
Арсенал опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со Спартаком (3:0) на стадионе Арсенал в Туле.
Обновлено в 08:00
Политика
Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 08:05
Экономика
Убыток «Иркута» за 2018 год вырос до 12,48 млрд рублей
Чистый убыток корпорации "Иркут" в 2018 году по МСФО вырос в 12 раз в сравнении с убытком за 2017 год - до 12,48 млрд рублей.
Обновлено в 07:53
Музыка
В рамках культурной программы ПМЭФ-2019 пройдет концерт Андреа Бочелли
Концерт одного из ведущих мировых теноров Андреа Бочелли состоится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума — 2019, сообщает пресс-служба Тинькофф-банка, который организует выступление.
Обновлено в 07:37
Политика
Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра
Объем инвестиций в Россию с Кипра достиг 148 млрд долларов, в значительной степени это репатриация российских капиталов, заявил президент Владимир Путин на встрече с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
Обновлено в 07:48
Футбол
Зарубежные команды приедут на Кубок Акинфеева в Подмосковье
Участниками состязания станут и зарубежные команды: Вест Бромвич Альбион (Англия), Теннис-Боруссия (Германия), ФК «Рига» (Латвия) и Касима Антлерс (Япония).
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Костроме взорвали банкомат «Сбербанка»
В Костроме сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые взорвали и ограбили банкомат «Сбербанка», расположенный в одном из спальных микрорайонов города.
Обновлено в 07:03