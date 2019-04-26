Политика

МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера ЧечниКоммерсантъ 03:54

Министерство иностранных дел России пообещало «не оставить без ответа» решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Враждебные действия не останутся без ответа». МИД России вступился за попавшего под санкции США председателя правительства Чечни

Фонтанка.Ру04:29

МИД осудил запрет на въезд в США премьер-министра Чечни

Известия04:11

МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни

Коммерсантъ03:54

МИД: Запретом на въезд в США Муслима Хучиева Штаты обостряют отношения с РФ

Российская газета03:58

МИД пообещал США ответ на санкции против главы правительства Чечни

РБК03:32

МИД: беспринципные санкции США не останутся без ответа

News.ru03:26

Российский МИД пригрозил ответить на новые персональные санкции со стороны США

Эхо Москвы04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Путешествия

Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды

В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Футбол

Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели

Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 07:46
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину.
Обновлено в 08:09
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол

В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы

Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие

В МИД заявили о возможности незатратного ответа России на активность НАТО

У России есть возможности «эффективно, но незатратно» ответить на военную активность НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве

Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:49
Энергетика

В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Авто

В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Футбол

«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

Арсенал опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со Спартаком (3:0) на стадионе Арсенал в Туле.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин назвал умершего отца недоразумением своей жизни

Обновлено в 04:11
Политика

Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 08:05
Экономика

Убыток «Иркута» за 2018 год вырос до 12,48 млрд рублей

Чистый убыток корпорации "Иркут" в 2018 году по МСФО вырос в 12 раз в сравнении с убытком за 2017 год - до 12,48 млрд рублей.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Звезда «Склифосовского» попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 06:47
Музыка

В рамках культурной программы ПМЭФ-2019 пройдет концерт Андреа Бочелли

Концерт одного из ведущих мировых теноров Андреа Бочелли состоится в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума — 2019, сообщает пресс-служба Тинькофф-банка, который организует выступление.
Обновлено в 07:37
Политика

Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра

Объем инвестиций в Россию с Кипра достиг 148 млрд долларов, в значительной степени это репатриация российских капиталов, заявил президент Владимир Путин на встрече с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
Обновлено в 07:48
Футбол

Зарубежные команды приедут на Кубок Акинфеева в Подмосковье

Участниками состязания станут и зарубежные команды: Вест Бромвич Альбион (Англия), Теннис-Боруссия (Германия), ФК «Рига» (Латвия) и Касима Антлерс (Япония).
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Костроме взорвали банкомат «Сбербанка»

В Костроме сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые взорвали и ограбили банкомат «Сбербанка», расположенный в одном из спальных микрорайонов города.
Обновлено в 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное