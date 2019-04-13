МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном мореБИЗНЕС Online вчера в 14:33

Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе.

Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА «Новости».

МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море

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