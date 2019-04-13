Армия и оружие
МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном мореБИЗНЕС Online вчера в 14:33
Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РИА «Новости».
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Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе.
— Александр Грушко, российский дипломатГазета.Ru вчера в 12:10
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