Политика
МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже
МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионажеИзвестия05:12
В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом 11 января рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Известия05:12
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Хотела бы подчеркнуть, что на нынешнем этапе о каком-либо обмене Пола Уилана на кого-либо, находящегося в заключении за рубежом, не идет. Материалов много на этот счет, есть откровенные спекуляции и фейки. Но сейчас я озвучила официальную российскую позицию.
— Мария Захарова, российский дипломатИнфо24 04:48
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