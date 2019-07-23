Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Происшествия После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Политика В России захотели устранить главную проблему скорой помощи Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

Политика Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.

Единоборства Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Происшествия В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Экономика Росстат назвал реальную зарплату россиян Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.

Авто Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.

Политика Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви Новый президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви, и "это делает ему честь", заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Футбол ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионов Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Политика Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.

Политика Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР В случае если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Наука На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Футбол Лионель Месси дисквалифицирован на один матч В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.

Общество Курилки в аэропортах предложили сделать платными Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.