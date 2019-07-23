Политика

МИД РФ озвучил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливеКрасная весна вчера в 14:40

Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
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МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

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МИД предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе

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Россия предлагает создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива

Эхо Москвывчера в 14:30

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Газета.Ruвчера в 16:58

МИД представил новую концепцию безопасности в регионе Персидского залива

Интерфаксвчера в 14:14

МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

RT на русскомвчера в 13:39
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

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Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

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Политика

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США

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Обновлено вчера в 11:57
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Костя Цзю высказался о виновных в гибели Дадашева

Бывший российский боксер Константин Цзю высказался о виновных в гибели Максима Дадашева.
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Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов

После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Здоровье

У 37-летней петербурженки родилась четверня

Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Экономика

Росстат назвал реальную зарплату россиян

Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
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Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Иларион похвалил Зеленского за то, что не вмешивается в дела Церкви

Новый президент Украины Владимир Зеленский не вмешивается в дела Церкви, и "это делает ему честь", заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
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Футбол

ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионов

Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
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Политика

Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР

В случае если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
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Наука

На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад

Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.
Обновлено 22 июля в 11:36
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
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Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Портал IHA.com сообщает, что пострадавших 20 человек, из них один получил тяжелые травмы.
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Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

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Футбол

Лионель Месси дисквалифицирован на один матч

В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
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Общество

Курилки в аэропортах предложили сделать платными

Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе.
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На центральную часть России надвигается дождь с градом и грозой

Жителей Московской, Калужской и Смоленской областей 24 июля ожидает дождливая погода с грозой.
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