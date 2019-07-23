Политика
МИД РФ озвучил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливеКрасная весна вчера в 14:40
Российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива представил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов 23 июля. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
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Россия предлагает создать организацию по безопасности в зоне Персидского залива
Эхо Москвывчера в 14:30
МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива
Коммерсантъвчера в 14:21
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
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