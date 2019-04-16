Политика

МИД РФ ответил на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливеВести.Ru 15:45

В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе. В министерстве считают, что Международный трибунал по морскому праву не обладает необходимой юрисдикцией, чтобы рассматривать произошедшие события.
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