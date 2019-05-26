МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкцийREGNUM 07:36

с чего всё началось

Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге). Он также назвал постановление трибунала «дипломатической победой» и «козырем».

МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций

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