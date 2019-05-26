Политика
МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкцийREGNUM 07:36
Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге). Он также назвал постановление трибунала «дипломатической победой» и «козырем».
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Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:00
с чего всё началось
"Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России", — приводит слова Мельника агентство "Укринформ".Реальное время00:35
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Транспорт
В Екатеринбурге прошел митинг против повышения цен за проезд в транспорте
После подорожания проезда в метро в Екатеринбурге озвучены планы по поднятию цен и на поездки в наземном транспорте.
Обновлено в 07:30
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия
Parisien: близ Канн столкнулись две яхты
Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.
Обновлено в 06:30
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Теннис
Потапова обыграла пятую ракетку мира в первом круге Roland Garros
Россиянка Анастасия Потапова победила Ангелик Кербер из Германии в матче первого круга Roland Garros.
Обновлено в 06:55
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Политика
Министр окружающей среды Британии претендует на пост премьера
Министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра страны, увеличив число желающих занять соответствующую должность до восьми человек.
Обновлено в 07:23
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (Перерыв)
Обновлено в 06:27
Политика
Выборы в Европарламент стартовали в Германии
Голосование по выборам в Европарламент и парламент федеральной земли Бремен стартовали в Германии.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео
Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Здоровье
Льготники могут отдохнуть 2,5 недели на курорте за счёт бюджета
Сегодня, 26 мая, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты об установлении расходов на право получения набора социальных услуг, которое позволит определенным социальным группам отдохнуть на курорте за счёт бюджета, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взлома аккаунтов журналистов
Фото: iStock Основатель Telegram заявил о попытках взлома аккаунтов журналистов российскими властями.
Обновлено в 05:09
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
Триумфатором турнира стал и российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, пропустивший финал из-за травмы, но повлиявший на успех на предыдущих стадиях соревнования.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными
Братья Аскольд и Эдгар Запашные возглавили колонну на цирковых скакунах, которая прошла по Невскому проспекту.
Обновлено в 06:54
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58