Политика

МИД РФ ответил на обвинения в адрес россиянина в АвстрииRT на русском 17:49

Скандал с «российским шпионом» в Австрии исчерпан, сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что такой вывод следует из всех недавних двусторонних контактов с австрийским руководством. Ранее гражданина России Игоря Зайцева объявили в розыск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МИД РФ ответил на обвинения в адрес россиянина в Австрии

RT на русском17:49

МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева

Известия13:23

МИД назвал скандал с русскими шпионами в Австрии «исчерпанным»

Коммерсантъ13:35

МИД РФ: объявление Австрией в розыск россиянина является попыткой вернуть сюжет о шпионах

ТАСС13:53

В МИД РФ заявили, что история с русскими шпионами в Австрии закрыта

Интерфакс13:50

МИД назвал обвинения австрийских властей в адрес россиянина вбросом

РИА Новости13:38

МИД заявил о реанимации Австрией «острого сюжета о русских шпионах»

РБК14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ

Обновлено в 15:03
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика

Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Общество

Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Теннис

Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы

Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 08:25
Футбол

Шюррле согласен стать игроком «Спартака»

Обновлено в 16:51
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Космос

Илон Маск показал, как «прыгает» космический корабль SpaceX

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск научил свой космический корабль Starship «прыгать».
Обновлено в 14:17
Интернет

В WhatsApp обновится функционал

Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Экономика

Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине

Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21
Игры

Три части DOOM вышли на мобильные платформы

Обновлено в 13:41
Политика

С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Общество

Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Общество

В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета

Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

В сирийском Тартусе пройдет военный парад в день ВМФ России

Более 500 российских военнослужащих, девять кораблей и судов примут участие в военно-морском параде в сирийском Тартусе в День ВМФ России 28 июля, сообщили в министерстве обороны.
Обновлено в 04:48
Политика

Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика

Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Неизвестные напали с ножами на футболистов лондонского «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» босниец Сеад Колашинац помог своему партнёру по клубу. немецкому полузащитнику Месуту Озилу, отбиться от вооруженных грабителей.
Обновлено в 06:22
Общество

Роскачество дало советы по сбору грибов

Обновлено в 01:56
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено в 14:00
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Культура

На «Тавриде 5.0» снимут пилотную серию веб-сериала

Обновлено в 12:04
Авто

В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров

Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Главное