Политика
МИД РФ ответил на обвинения в адрес россиянина в АвстрииRT на русском 17:49
Скандал с «российским шпионом» в Австрии исчерпан, сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что такой вывод следует из всех недавних двусторонних контактов с австрийским руководством. Ранее гражданина России Игоря Зайцева объявили в розыск.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 17:14
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 08:25
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Космос
Илон Маск показал, как «прыгает» космический корабль SpaceX
Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск научил свой космический корабль Starship «прыгать».
Обновлено в 14:17
Интернет
В WhatsApp обновится функционал
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Экономика
Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине
Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено в 07:21
Игры
Три части DOOM вышли на мобильные платформы
Обновлено в 13:41
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В сирийском Тартусе пройдет военный парад в день ВМФ России
Более 500 российских военнослужащих, девять кораблей и судов примут участие в военно-морском параде в сирийском Тартусе в День ВМФ России 28 июля, сообщили в министерстве обороны.
Обновлено в 04:48
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Неизвестные напали с ножами на футболистов лондонского «Арсенала»
Защитник лондонского «Арсенала» босниец Сеад Колашинац помог своему партнёру по клубу. немецкому полузащитнику Месуту Озилу, отбиться от вооруженных грабителей.
Обновлено в 06:22
Общество
Роскачество дало советы по сбору грибов
Обновлено в 01:56
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Культура
На «Тавриде 5.0» снимут пилотную серию веб-сериала
Обновлено в 12:04
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21