Политика
МИД РФ ответил на обвинения Макрона в адрес Russia Today и SputnikREGNUM 10:25
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил российские иновещательные СМИ Russia Today и Sputnik в поддержке протестного движения «желтых жилетов» во Франции.
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Французской стороне неоднократно предлагалось предоставить доказательства подобных обвинений — ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь. Если этот материал передает всё точно, то президент Макрон — главный во Франции производитель фейковых новостей.
— Мария Захарова, российский дипломатNews.ru 09:38
с чего всё началось
"Если этот материал передает все точно (а, как я уже сказала журналистам, мы обязательно официально запросим французскую сторону как в Москве, так и в Париже), то президент Макрон - главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом - бутафория", - написала она на своей странице в Facebook.ТАСС06:32
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Захарова назвала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT «лживыми и бездоказательными»
Комсомольская правда08:19
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