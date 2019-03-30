МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки БондарьREGNUM 10:43

с чего всё началось

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.

МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки Бондарь

Армия и оружие ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.

Армия и оружие США заказали «умные» взрыватели для миномётных выстрелов Многофункциональный взрыватель M734 включает в себя дальномер и инерционную систему наведения, используемые на минометных снарядах в качестве детонатора для дистанционного подрыва мин на высоте для нанесения наибольшего ущерба.

Политика Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Автоспорт Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Чёрное море В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.

Происшествия В Петербурге угнали автомобиль у полковника МВД Утром 29 марта полковник МВД Светлана Короткова обнаружила пропажу своего автомобиля серого цвета, сообщает Фонтанка.

Происшествия В США совершил вынужденную посадку Boeing 737 Авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании United Airlines, совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимого запаха на борту.

Кино «Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".

Шоу-бизнес Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж С раннего утра к зданию ЗАГСа на ВДНХ начали стягиваться звездные гости, среди которых был замечен близкий друг пары ведущий Андрей Малахов, а также певица Анна Калашникова и группа «На-На».

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Футбол «РБ Лейпциг» забил пять мячей «Герте» Хет-трик Юссуфа Поульсена и голы Эмиля Форсберга и Амаду Хайдара принесли победу со счетом 5:0 и позволили закрепиться на третьем месте с запасом в пять очков от ближайшего конкурента.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.

Политика Спецназ СБУ вышел на улицы Украины Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

Футбол Гвардиола надеется, что Агуэро не получил травму Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что нападающий «горожан» Серхио Агуэро не получил травму в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0). Аргентинский форвард, отметившийся голом, попросил замену и покинул поле на 57-й минуте.

Политика Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.