Политика
МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки БондарьREGNUM 10:43
Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.
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с чего всё началось
«Вновь призываем профильные международные организации, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, а также соответствующие неправительственные структуры, прежде всего "Репортеров без границ", Международную федерацию журналистов, продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Украина.ру09:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
США заказали «умные» взрыватели для миномётных выстрелов
Многофункциональный взрыватель M734 включает в себя дальномер и инерционную систему наведения, используемые на минометных снарядах в качестве детонатора для дистанционного подрыва мин на высоте для нанесения наибольшего ущерба.
Обновлено в 12:09
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Обновлено в 15:59
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски
Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Общество
Экологическая акция «Час Земли» пройдет сегодня по всему миру
Акция «Час земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.
Обновлено 28 марта в 13:26
Происшествия
В Петербурге угнали автомобиль у полковника МВД
Утром 29 марта полковник МВД Светлана Короткова обнаружила пропажу своего автомобиля серого цвета, сообщает Фонтанка.
Обновлено в 16:14
Происшествия
В США совершил вынужденную посадку Boeing 737
Авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании United Airlines, совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:45
Кино
«Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".
Обновлено в 14:46
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж
С раннего утра к зданию ЗАГСа на ВДНХ начали стягиваться звездные гости, среди которых был замечен близкий друг пары ведущий Андрей Малахов, а также певица Анна Калашникова и группа «На-На».
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Футбол
«РБ Лейпциг» забил пять мячей «Герте»
Хет-трик Юссуфа Поульсена и голы Эмиля Форсберга и Амаду Хайдара принесли победу со счетом 5:0 и позволили закрепиться на третьем месте с запасом в пять очков от ближайшего конкурента.
Обновлено в 15:26
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол
АПЛ. «Эвертон» обыграл «Вест Хэм»
«Эвертон» выиграл у «Вест Хэма» в матче 32-го тура АПЛ.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену
Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Политика
Спецназ СБУ вышел на улицы Украины
Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21
Общество
Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь.
Обновлено в 03:46
Футбол
Гвардиола надеется, что Агуэро не получил травму
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что нападающий «горожан» Серхио Агуэро не получил травму в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0). Аргентинский форвард, отметившийся голом, попросил замену и покинул поле на 57-й минуте.
Обновлено в 16:18
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя
Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани.
Обновлено в 04:09