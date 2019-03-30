Политика

МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки БондарьREGNUM 10:43

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.
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с чего всё началось
«Вновь призываем профильные международные организации, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, а также соответствующие неправительственные структуры, прежде всего "Репортеров без границ", Международную федерацию журналистов, продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — подчеркнули
 в российском внешнеполитическом ведомстве.
Украина.ру09:00

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«Украинскому избирательному процессу не нужны свидетели»

News.ru14:08

МИД РФ привлек внимание ОБСЕ к высылке журналистки Бондарь из Украины

Российская газета09:07

МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Киевом журналистки Бондарь

Известия08:37

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку российской журналистки с Украины

RT на русском08:52

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Газета.Ru08:48

МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на высылку с Украины корреспондента Украины.ру Бондарь

Украина.ру09:00

МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на высылку с Украины журналистки Маргариты Бондарь

ТАСС08:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности

Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Четырехлетний ребенок пострадал при нападении двух пум в Канаде

Обновлено в 15:13
Армия и оружие

США заказали «умные» взрыватели для миномётных выстрелов

Многофункциональный взрыватель M734 включает в себя дальномер и инерционную систему наведения, используемые на минометных снарядах в качестве детонатора для дистанционного подрыва мин на высоте для нанесения наибольшего ущерба.
Обновлено в 12:09
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Обновлено в 15:59
Политика

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено вчера в 13:22
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски

Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Общество

Экологическая акция «Час Земли» пройдет сегодня по всему миру

Акция «Час земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Обновлено в 05:34
Наука

Ученые выяснили, как выглядели самые ранние известные в мире животные

Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника.
Обновлено 28 марта в 13:26
Общество

В Бресте на поверхность подняли останки более тысячи узников гетто

Обновлено в 09:38
Происшествия

В Петербурге угнали автомобиль у полковника МВД

Утром 29 марта полковник МВД Светлана Короткова обнаружила пропажу своего автомобиля серого цвета, сообщает Фонтанка.
Обновлено в 16:14
Происшествия

В США совершил вынужденную посадку Boeing 737

Авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании United Airlines, совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:45
Кино

«Братство» Лунгина планируют сделать фильмом закрытия ММКФ

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддержала предложение И.Морозова, призвавшего дать протокольное поручение профильному комитету, чтобы не допустить выход в прокат 9 мая фильма "Братство".
Обновлено в 14:46
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж

С раннего утра к зданию ЗАГСа на ВДНХ начали стягиваться звездные гости, среди которых был замечен близкий друг пары ведущий Андрей Малахов, а также певица Анна Калашникова и группа «На-На».
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено в 06:02
Футбол

«РБ Лейпциг» забил пять мячей «Герте»

Хет-трик Юссуфа Поульсена и голы Эмиля Форсберга и Амаду Хайдара принесли победу со счетом 5:0 и позволили закрепиться на третьем месте с запасом в пять очков от ближайшего конкурента.
Обновлено в 15:26
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол

АПЛ. «Эвертон» обыграл «Вест Хэм»

«Эвертон» выиграл у «Вест Хэма» в матче 32-го тура АПЛ.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
Общество

Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»

Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь.
Обновлено в 03:46
Футбол

Гвардиола надеется, что Агуэро не получил травму

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что нападающий «горожан» Серхио Агуэро не получил травму в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0). Аргентинский форвард, отметившийся голом, попросил замену и покинул поле на 57-й минуте.
Обновлено в 16:18
Политика

Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В отделе полиции в Казани обнаружили тело следователя

Специальная комиссия устанавливает причины смерти следователя, чье тело с огнестрельным ранением обнаружено 30 марта в одном из отделов полиции в Казани.
Обновлено в 04:09
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