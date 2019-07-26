Политика

МИД РФ отреагировал на вброс о ЗайцевеВести.Ru вчера в 14:06

Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году. Судя по тому, что все обвинения опять звучат в стиле highly likely, авторы этого вброса не рассчитывают на серьезный диалог, пишет агентство "Интерфакс".
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