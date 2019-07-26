Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о ЗайцевеВести.Ru 14:06
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году. Судя по тому, что все обвинения опять звучат в стиле highly likely, авторы этого вброса не рассчитывают на серьезный диалог, пишет агентство "Интерфакс".
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Политика
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Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
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После бессонной ночи открытия фестиваля «Жара» в Баку к полудню «выжившие» на афтепати начали собираться у бассейна, чтобы понежиться на солнце перед очередным концертом.
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Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
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В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
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Если пациент обнаружил в себе эти признаки, то перед походом к стоматологу нужно разобраться со своим страхом и принять его.
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