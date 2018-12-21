В МИД выразили сожаление, что западные страны, международные организации и правозащитные структуры никак не реагируют на попытки Украины "сделать национальными героями заклейменных позором бандитов".

МИД РФ отреагировал на учреждение «дня Бандеры» на Украине

Политика Политика Роскомнадзор начал проверку BBC Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.

Политика Политика Лавров оценил решение США о выводе войск из Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии.

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Армия и оружие Армия и оружие Reuters заметил направляющийся в Азовское море российский фрегат Очевидцы заметили у побережья Крыма российский ракетный фрегат ВМФ России, который движется в направлении Азовского моря, сообщает Reuters.

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